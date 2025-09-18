Путин высказался за выдвижение бойцов СВО на руководящие посты

18 сентября 2025, 16:49

Путин назвал сменой власти выдвижение бойцов СВО на руководящие посты

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 18 сентября заявил, что участников специальной военной операции стоит продвигать на руководящие должности, поскольку они продемонстрировали готовность к самопожертвованию и не боятся риска во имя Родины.





По его словам, нужно искать и выдвигать людей, которые не боятся служить Отечеству.





«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты», — сказал глава государства.