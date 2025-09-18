Путин высказался за выдвижение бойцов СВО на руководящие посты
Путин назвал сменой власти выдвижение бойцов СВО на руководящие посты
Президент России Владимир Путин 18 сентября заявил, что участников специальной военной операции стоит продвигать на руководящие должности, поскольку они продемонстрировали готовность к самопожертвованию и не боятся риска во имя Родины.
По его словам, нужно искать и выдвигать людей, которые не боятся служить Отечеству.
«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты», — сказал глава государства.
Ранее, 30 июня, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в стране дорабатывается система поддержки участников спецоперации. Он отметил, что правительство поддерживает инициативу депутатов об освобождении ветеранов СВО и членов их семей от уплаты госпошлин при обращении в суд.