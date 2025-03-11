Путин вручил инкрустированную саблю восьмилетнему сыну Героя России Чебнева

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину и Европу через решения по предоставлению Киеву американских разведданных. Об этом заявил политолог-американист Григорий Ярыгин. По его словам, глава США часто ведет переговоры именно таким образом — то оказывая давление, то смягчая его.