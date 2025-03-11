Путин вручил инкрустированную саблю восьмилетнему сыну Героя России Чебнева

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин вручил инкрустированную саблю восьмилетнему сыну Героя России Сергея Чебнева, который в возрасте 45 лет погиб во время боев в Курской области. Об этом рассказала супруга бойца СВО Ольга Чебнева в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, российский лидер также передал мальчику свой автограф, а также вручил подарки старшим детям, но о них она пока рассказать не может.
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«18 августа 2024 года Сергей Чебнев возглавил контратаку штурмовой группы. Тогда бойцы едва не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов. Тело Героя до сих пор не удалось предать земле», — отмечает издание.Благодаря отважным действиям командира бойцам удалось выйти из окружения, а наступление ВСУ задержалось, что дало возможность российским военным перебросить резервы на это направление.
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Данил Пономарев