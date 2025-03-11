Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки «Курск», доложили в МО РФ

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Успехи военнослужащих группировки «Курск» отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, проинформировали в Минобороны.
«Генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Курск» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — сказано в сообщении.В ведомстве добавили, что Герасимов наградил военнослужащих, поблагодарив их за мужество и доблесть.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются.
Ранее в Минобороны докладывали о сбитии 337 украинских дронов за ночь над российскими территориями.
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Никита Кротов