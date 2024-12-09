Путин вручил звезды Героев России бойцам СВО, двоим — посмертно

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Золотые звезды Героев России вручил бойцам спецоперации глава государства Владимир Путин. Церемония награждения состоялась в Георгиевском зале Кремля.
Медали получили также родные погибших в зоне боевых действий добровольца Владимира Гавриленко и старшего лейтенанта Михаила Избакиева.
Президент резюмировал, что несмотря на трудности, стоящие перед Отечеством, оно всегда было сплоченным, единым, а также обладало волей к победе. Национальный характер будет передаваться и дальше, из поколения в поколение, заключил верховный главнокомандующий.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам», — сказал Путин.
Президент резюмировал, что несмотря на трудности, стоящие перед Отечеством, оно всегда было сплоченным, единым, а также обладало волей к победе. Национальный характер будет передаваться и дальше, из поколения в поколение, заключил верховный главнокомандующий.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов