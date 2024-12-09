В Курской области российские войска нанесли удар по 13 бригадам ВСУ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Вооружённые Силы России за сутки нанесли удар по 13 украинским бригадам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
Бои проходили в районах населённых пунктов Викторовка, Свердликово, Гуево, Куриловка, Новоивановка, Никольский, Новая Сорочина, Лебедевка, Леонидово и Николаево-Дарьино.
В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки противник потерял более 200 военнослужащих, а с момента вторжения в регион — почти 40 000.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.
По данным украинского Генштаба, по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации для ВСУ складывается сложная ситуация. При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что противник значительно активизировался на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю.
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В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки противник потерял более 200 военнослужащих, а с момента вторжения в регион — почти 40 000.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.
По данным украинского Генштаба, по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации для ВСУ складывается сложная ситуация. При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что противник значительно активизировался на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю.
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Анастасия Ларина