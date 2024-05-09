Путин: Взятие Бердычей было непростым, но «добрали его всё-таки»

Фото: сайт Кремля
Российские войска освободили село Бердычи на Авдеевском направлении. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации, отметил, освобождать село было сложно, но «добрали его всё-таки».
В наступательной операции под Бердычами использовались два наземных роботизированных комплекса «Курьер», оснащённых автоматическим гранатомётом АГС-17. Введение в бой такой техники при штурме позволяет сохранить жизни бойцов. Об этом доложил главе государства командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.
Полковник подтвердил, что штурм был непростым, но теперь населённый пункт перешёл под контроль российских войск. Теперь военные продвигаются дальше. Командир бригады попросил запустить роботизированные платформы «Курьер» в серийное производство, так как они оказывают большую помощь штурмовым подразделениям. Владимир Путин отметил, что такая производственная задача вполне по силам российскому ВПК.
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«Я говорю, добрали всё-таки Бердычи, сложно было», — сказал президент.
Полковник подтвердил, что штурм был непростым, но теперь населённый пункт перешёл под контроль российских войск. Теперь военные продвигаются дальше. Командир бригады попросил запустить роботизированные платформы «Курьер» в серийное производство, так как они оказывают большую помощь штурмовым подразделениям. Владимир Путин отметил, что такая производственная задача вполне по силам российскому ВПК.
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Александр Бойцов