В Белгородской области пострадал человек из-за атаки дрона на многоэтажку

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В Белгородской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель», — пишет Гладков в своем telegram-канале.
Мужчина был направлен в больницу для оказания необходимой помощи. У него зафиксировано непроникающее ранение грудной клетки.
Также в результате удара были выбиты окна в двух квартирах и повреждены четыре автомобиля. Дальнейшее обследование места произойдет в светлое время суток.
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Иван Мусатов