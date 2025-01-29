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В Белгородской области пострадал человек из-за атаки дрона на многоэтажку

Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

В Белгородской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель», — пишет Гладков в своем telegram-канале.

Мужчина был направлен в больницу для оказания необходимой помощи. У него зафиксировано непроникающее ранение грудной клетки.



Также в результате удара были выбиты окна в двух квартирах и повреждены четыре автомобиля. Дальнейшее обследование места произойдет в светлое время суток.

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Марочко: ВСУ в районе Волчанска не исполняют приказы об атаке позиций ВС РФ
29 января 2025, 06:40

Фото: iStock/Michele Ursi

В районе Волчанска солдаты украинской армии не исполняют приказов об атаке на позиции ВС России. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику», — поделился Марочко с РИА Новости.

По словам эксперта, солдаты не выполняют приказ об атаке, ссылаясь на нехватку личного состава, неподходящую погоду и отсутствие необходимого количества материально-технических средств. По факту многочисленных случаев саботажа на позиции ВСУ в Волчанске направлена инспекционная проверка.

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Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Калласом давление на РФ
29 января 2025, 06:06

Фото: iStock/SurkovDimitri

Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с главой дипломатии Евросоюза Каем Калласом и поговорил о продолжении в оказывании давления на Россию. Об этом пишет Bloomberg.
Как пояснил источник издания причиной продолжения давления является достижение мира на Украине. К тому же политики обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем, а именно приоритеты сторон во внешней политике, которые возникают из-за Китая.

Напомним, что ранее Марко Рубио заявил об остановке финансовой поддержки Украины на 90 дней. В связи с этим ожидается остановка выплаты зарплат украинским чиновникам от Госдепа США.

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#сша
#украина
#евросоюз
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#россия
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Меркурис: после падения Красноармейска произойдет устранение Зеленского
29 января 2025, 05:47

Фото: iStock/krblokhin

Когда армия России возьмет Красноармейск, в Киеве начнется политический кризис, в результате которого Владимир Зеленский будет устранен. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск (российское название Красноармейск – прим. ред.), и, особенно, когда он падет, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь», – пояснил эксперт.

Свое высказывание о кризисе он объяснил на примере недавнего заявления главы ГУР Кирилла Буданова*. Последний предупредил об угрозе существования Украины, если процесс мирных переговоров не начнется до лета.

В связи с этим, Зеленский является главной причиной отсутствия диалога, поэтому в Киеве стоит ждать политический кризис, а после и устранение Зеленского.

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#киев
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AP: украинские чиновники могут лишиться зарплаты от Госдепа США
29 января 2025, 04:49

Фото: iStock/Diy13

На Украине чиновники могут лишиться денег, которые им выплачивал госдепартамент США в рамках оказания иностранной помощи. Об этом сообщает Associated Press.
«Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, исходят от госдепартамента. Нет ни слова об исключениях для них. Это включает в себя поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесенный войной экономике», — пишут в издании.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио приказал приостановить финансовую помощь Украине на 90 дней. Это решение распространяется и на остальные страны, входящие в программу иностранной помощи. Исключением стали Израиль и Египет.

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Зеленский ответил Путину на слова о нелегитимности и переговорах
Зеленский призвал мир принудить РФ к переговорам на фоне заявлений Путина
29 января 2025, 04:31

Фото: iStock/3dmitry

Владимир Зеленский призвал мир принудить Россию к переговорам после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима и невозможности участвовать в подписании документов. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале.
«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — говорится в сообщении.

Такой ответ Зеленский дал после заявлений Путина о готовности к переговорам с кем угодно, так как глава киевского режима утратил свою легитимность. Также глава РФ подметил и указ Зеленского о запрете переговоров с Россией.

При этом британский аналитик Александр Меркурис предположил, что переговорный процесс может состоятся исключительно между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский лидер захочет исключить из диалога Евросоюз и Киев, так как они помешают урегулированию конфликта.

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#зеленский
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Киевский режим забирал у родителей детей и вывозил их
Жительница Новогродовки: власти Киева забирали детей у родителей и вывозили их
29 января 2025, 04:11

Фото: iStock/BrianAJackson

Как рассказала жительница Новогродовки в ДНР Ирина, власти Киева забирали у родителей детей и вывозили их из города. Об этом пишут РИА Новости.
«Детей отбирали, маленьких. Я знаю одних людей по Донецкой улице из города Новогродовки. Полугодовалую девочку забрали. Оставили мать, молодую пару. Их не забрали, а девочку забрали», — поделилась Ирина с изданием.

Новогродовка является городом в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ сообщило об его освобождении 8 сентября прошлого года в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

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В Казани закрыли аэропорт на фоне объявленной опасности атаки БПЛА
29 января 2025, 02:35

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропорту Казани был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом пишут в Mash.
«План «Ковер» ввели в аэропорту Казани в 1:30 из-за угрозы атаки беспилотников», — сообщает telegram-канал.

На данный момент аэропорт закрыт на вылет и прилет самолетов. Уже задерживаются по шесть рейсов на вылет и прилет.

Напомним, что ранее МЧС объявили в регионе опасность атаки БПЛА.

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#татарстан
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Глава Нижегородской области Никитин подтвердил пожар после атаки дронов
29 января 2025, 02:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил пожар в Кстовской промзоне после упавших обломков БПЛА. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — написал Никитин.

Ранее «Радио 1» сообщало о возникшем пожаре на нефтебазе в Кстово после атаки беспилотника. Также жители рассказали о взрывах.

К тому же в ночь на 29 января дроны совершили налет на Татарстан, Тверскую и Смоленскую области. В последней был атакован ядерный объект.

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Руденя: Тверская область отразила атаку 14 беспилотников
29 января 2025, 02:12

Фото: iStock/NiseriN

Тверская область подверглась атаке 14 беспилотников. Об этом рассказали в региональном правительстве.
«Как сообщил Губернатор Игорь Руденя, отражена атака уже 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области», — говорится в сообщении telegram-канала.

Указывается, что налет дронов был отражен над Торопецким округом.

В ночь на 29 января атаке беспилотников также подверглись Смоленская и Нижегородская области. В первой дрон атаковал ядерный объект. Во второй беспилотник упал на местном НПЗ, где возник пожар.

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#тверская область
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