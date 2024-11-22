Путин заявил, что подобные «Орешнику» системы могут появиться у других стран

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин не исключил, что ракетные системы «Орешник» могут появиться у других стран. Однако это это будет ещё не скоро, а у Москвы эти ракеты есть уже сейчас.
В пятницу вечером Путин собрал совещание с руководством Минобороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе выступления он поздравил руководство ведомства и разработчиков с успешным испытанием новейших баллистических ракет «Орешник».
Глава государства не исключил, что подобные системы могут появиться и на вооружении других стран. Однако это будет завтра или через год, а у России «Орешник» имеется уже сейчас.
В настоящее время нигде в мире нет оружия, сравнимого с этим.
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Глава государства не исключил, что подобные системы могут появиться и на вооружении других стран. Однако это будет завтра или через год, а у России «Орешник» имеется уже сейчас.
В настоящее время нигде в мире нет оружия, сравнимого с этим.
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Анастасия Чинкова