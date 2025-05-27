Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
На недавней встрече с представителями деловых кругов России президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России на Украине являются вынужденной реакцией на события, произошедшие после госпереворота в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия не была инициатором переворота и что международное сообщество на протяжении многих лет призывало к демократии и выборам в стране.
Путин отметил, что после смены власти в Киеве начались гонения на мирных граждан Донбасса, что, по его словам, привело к необходимости принимать меры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Путин отметил, что после смены власти в Киеве начались гонения на мирных граждан Донбасса, что, по его словам, привело к необходимости принимать меры.
«Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми», — отметил Путин.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова