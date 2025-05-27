ВСУ потеряли контроль над ключевой трассой, ведущей от границы в Сумы

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над стратегически важной трассой, соединяющей приграничные районы с городом Сумы. Об этом РИА Новости заявили источники в российских силовых структурах.
«После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», — уточнил собеседник РИА Новости.По данным источника, эта трасса активно использовалась ВСУ для логистики — переброски военных и грузов из Сум на передовую.
Село Беловоды, расположенное в Сумской области в 5 км от границы с Курской областью, было освобождено бойцами группировки ВС РФ «Север» 26 мая вместе с населенным пунктом Владимировка. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что прогулочный катер перевернулся в районе «Золотого» пляжа у бухты Балаклава в Крыму. Однако шесть туристов, находившихся на борту, не пострадали.
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Мария Моисеева