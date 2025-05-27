Слюсарь: в Ростовской области силы РФ отразили атаку БПЛА

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Средства радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали атаку беспилотников в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел ночью, но разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Ситуация остается на контроле у оперативных служб.
Ранее в ночь с 26 на 27 мая сообщалось, что временные ограничения на выполнение авиарейсов введены в четырех российских аэропортах — Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги.
Также «Радио 1» передавало, что ВСУ потеряли контроль над стратегически важной трассой, соединяющей приграничные районы с городом Сумы. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Ранее в ночь с 26 на 27 мая сообщалось, что временные ограничения на выполнение авиарейсов введены в четырех российских аэропортах — Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги.
Также «Радио 1» передавало, что ВСУ потеряли контроль над стратегически важной трассой, соединяющей приграничные районы с городом Сумы. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Мария Моисеева