Путин заявил, что Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения

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Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. По его словам, благодаря ритмичной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса в зону СВО поставляется современное оружие, техника, боеприпасы и обмундирование.
«В наши дни предприятия ОПК работают ритмично и четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку. Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения», — сказал он.Путин также особенно отметил специалистов ОПК, которые в зоне боевых действий ремонтируют и возвращают обратно в строй боевую технику, а также предлагают варианты ее модернизации.
Ранее сообщалось, что российский лидер посетил оборонное предприятие «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге, которое занимается выпуском беспилотных летательных аппаратов.
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