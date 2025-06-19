«Всё в помойку»: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

19 июня 2025, 08:58

Путин о переговорах с Украиной: документы должна подписывать легитимная власть

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной, подчеркивая важность легитимности подписей на итоговых документах. Об этом пишет РИА Новости.





По словам Путина, для России не имеет значения, кто именно ведет переговоры со стороны Украины, даже если это будет действующий глава украинского режима.





«Я даже готов встречаться, но, если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей», — отметил он.

«Иначе это, знаете, придет следующий и выбросит это всё в помойку, но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем. Я не отказываюсь от этого, но должна быть проделана большая работа», — добавил Путин.