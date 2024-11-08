Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области

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На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских войск в Курской области превысили 30 тысяч человек.
«Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они туда зашли в Курскую область. Ну потери колоссальные», — отметил президент.По его словам, за последние три месяца боевых действий потери украинских войск оказались больше, чем за весь прошлый год для киевского режима. Путин уточнил, что украинская сторона продолжает обстреливать в том числе гражданские объекты, проводя неизбирательные атаки.
Ранее президент заявлял, что действия киевского режима в Курской области носят провокационный характер. Он также подчеркнул, что Россия готова ответить на эти угрозы и что все намеченные цели будут достигнуты.
В Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности действует режим контртеррористической операции (КТО).
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Мария Моисеева