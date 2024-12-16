Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, которое проходит с участием президента РФ Владимира Путина, министр обороны Андрей Белоусов озвучил впечатляющие цифры по увеличению поступления военной техники и боеприпасов в 2024 году по сравнению с 2022 годом. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Белоусова, в текущем году поставки новых и модернизированных танков возросли в 7 раз, а боевых транспортёров — в 3 раза. Особенно значительное увеличение наблюдается в поставках беспилотных летательных аппаратов, которые возросли в 23 раза. Также министр отметил, что объем поставок артиллерийских боеприпасов увеличился в 11 раз.
Эти данные подчеркивают стремление России к укреплению своих вооруженных сил и повышению боеспособности армии на фоне текущих геополитических вызовов.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл информацию о том, куда в конечном итоге могут сбежать киевские власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Эти данные подчеркивают стремление России к укреплению своих вооруженных сил и повышению боеспособности армии на фоне текущих геополитических вызовов.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл информацию о том, куда в конечном итоге могут сбежать киевские власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова