Путин: жителям Белгородской и Курской областей обеспечат поддержку
Потерявшим имущество жителям Белгородской и Курской областей обеспечат поддержку до 1 августа. Соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин.
«Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.Курская область была освобождена от противника в конце апреля. Об этом докладывал начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Боевики вторглись в российский регион в августе прошлого года.