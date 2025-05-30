30 мая 2025, 18:31

Депутат Чепа: мирного урегулирования на Украине можно добиться уже в 2025 году

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил слова главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что мирного урегулирования на Украине можно добиться уже в текущем году.







«Я думаю, прав. Для этого есть все возможности. Есть противостояние некоторых европейских стран. Мы видим позицию Макрона и Стармера, но эти вопросы решаются. Я думаю, решен вопрос», — сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

«Присутствие любого военного производства, независимо от того, кем оно профинансировано, на территории Украины, как враждебного государства, является вполне законной военной целью и будет подвергаться однозначному уничтожению», — сказал Мирошник.