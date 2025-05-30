В ГД рассказали, когда наступит мир на Украине
Депутат Чепа: мирного урегулирования на Украине можно добиться уже в 2025 году
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил слова главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что мирного урегулирования на Украине можно добиться уже в текущем году.
«Я думаю, прав. Для этого есть все возможности. Есть противостояние некоторых европейских стран. Мы видим позицию Макрона и Стармера, но эти вопросы решаются. Я думаю, решен вопрос», — сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».
Он также отметил, что российские и американские дипломаты успешно работают над восстановлением дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако депутат уточнил, что это не быстрый процесс.
Тем временем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил RT, что любое военное производство на Украине, независимо от того, кем оно будет профинансировано, станет законной целью для ВС РФ.
«Присутствие любого военного производства, независимо от того, кем оно профинансировано, на территории Украины, как враждебного государства, является вполне законной военной целью и будет подвергаться однозначному уничтожению», — сказал Мирошник.
Напомним, экс-офицер разведки США Скотт Риттер сообщил в интервью RT, что ФРГ планирует перенести производство оружия на территорию Украины.