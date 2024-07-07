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«Путинская угроза»: ушедший на СВО журналист рассказал о настроениях среди солдат ВСУ

Киевский журналист Ильин рассказал о настроениях солдат ВСУ
07 июля 2024, 12:53
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинский журналист Артем Ильин, проходящий службу в рядах ВСУ, рассказал о настроениях сослуживцев, приводит его слова издание «Страна».
Он отметил, что многие из тех, кто несет службу в одном подразделении с ним, родом из сельских регионов западной части Украины.

Ильин рассказал, что солдаты ВСУ винят государство в том, что оно ничего не дает гражданам, в то время как уровень коррупции в стране стремительно растет.



При этом журналист отметил, что на мотивацию бойцов влияют разговоры о «путинской угрозе», которая распространяется на Украине более 10-ти лет.

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Военкор извинился перед чеченцами после того, как назвал бойцов «Ахмата» тиктокерами
Baza: Военкор Романов извинился перед чеченцами за оскорбление бойцов «Ахмата»
07 июля 2024, 12:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военкор Владимир Романов назвал батальон «Ахмат» тиктокерами и заявил, что они стоят не на границе, а за срочниками. Через 2 дня он выпустил видео с извинениями. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Первый ролик Романов записал 5 июля, в нем он сообщил о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения. Перейдя к описанию обстановки в Белгородской области, он сказал, что «на границе стоят срочники, а тиктокеры находятся за ними».

Спустя несколько дней мнение блогера Романова поменялось. Мужчина снял новое видео в котором рассказал, что имел возможность побеседовать с командиром подразделения «Ахмат» и понял, что был не прав.

По словам Романова, он доверился фейковой информации, которая была дана ему из других источников. Он также принес свои извинения не только подразделению, но и подписчикам.

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Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе
07 июля 2024, 11:54

Фото: iStock/vladj55

В результате взрыва в Никополе Днепропетровской области Украины обесточена подстанция. Об этом Министерство энергетики страны сообщило в своем телеграм-канале.
«В Днепропетровщине в результате обстрела города Никополь была обесточена подстанция», — заявили в ведомстве.

Также сообщается, что после повреждения объекта, обесточенными оказались учреждения городской инфраструктуры и ряд частных объектов.

В Минобороны РФ информацию об ударах по военным целям на Украине до настоящего времени не комментировали.

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В Киеве сожгли автомобиль украинского военного
«Страна»: в Киеве ночью сожгли автомобиль украинского военного
07 июля 2024, 11:18

Фото: iStock/trikolor

Неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военного. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Уточняется, что машина с военной символикой была припаркована во дворе. По данным украинских средств массовой информации, на Украине начали поджигать автомобили солдат, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Накануне был зафиксирован случай нападения на сотрудников военкомата в селе Ворохта.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Полковник Расмуссен: Действия ВСУ похожи на преступления нацистов в годы ВОВ
07 июля 2024, 10:54

Фото: iStock/undefined undefined

Подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что расправа над российским военнопленным бойцами ВСУ, о котором недавно рассказали СМИ, напоминает поведение нацистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщают «Известия».
«Ведь, как мы знаем, [в рядах ВСУ] действительно существовали последователи Бандеры. И немцы были потрясены их безжалостностью», — цитируют «Известия» Расмуссена.
Расмуссен подчеркнул, что зверства украинских боевиков происходят очень долгое время, однако только в настоящее время они стали попадать в западные средства массовой информации. Он напомнил, что националисты ВСУ жестоки не только к российским военным, но и в отношении своих.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники, вошедшие в состав украинской армии, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения спецоперации. Следственный комитет России проведет расследование сообщения СМИ о расстреле раненого российского военнопленного.

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Подполье: ВС России нанесли удары под Харьковом, уничтожив место дислокации ВСУ
07 июля 2024, 10:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
Лебедев отметил, что в результате атаки было ликвидировано место дислокации украинских боевиков. По словам подпольщика, на прилегающей к предприятию территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были оснащены установкой с пулеметами.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа уничтожили боевую машину пехоты американского производства Bradley с экипажем внутри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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На Украине испугались прорыва границы мобилизованными
Дубинский: Из-за произвола ТЦК украинцы могут начать убегать целыми селами
07 июля 2024, 09:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Дубинский призвал украинское правительство задуматься, что делать в случае организованного побега через границу жителей целого «условного села». Депутат отметил, что не одобряет нападение на сотрудников военкомата в селе Ворохта, где был установлен незаконный блокпост.

Ранее сообщалось, что в поселке Ворохта местные жители перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военнослужащими ВСУ.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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МО РФ показало кадры уничтожения американского Patriot комплексом «Искандер»
07 июля 2024, 08:52

Фото: istockphoto/kovalchuk

В Минобороны сообщили, что расчет ОТРК «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot и РЛС «Жираф». Кадры удара по технике опубликованы в телеграм-канале «Zvezdanews».
Позиции украинских военных были атакованы в Одесской области.

Напомним, ЗРК Patriot передан ВСУ США. Станция Giraffe шведского производства.




Ранее сообщалось, что российской армии удалось подбить американский Bradley под Часов Яром. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ подбили Bradley и забрали трофейный РЭБ под Часов Яром
07 июля 2024, 08:37

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военнослужащие из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа уничтожили боевую машину пехоты американского производства Bradley с экипажем внутри. Об этом изданию РИА Новости сообщил командир штурмовой группы данной бригады с позывным «Кучер».
Боец рассказал, что после поражения американской машины, используемой ВСУ, российские солдаты сняли с нее трофейный РЭБ.

«Кучер» отметил, что уничтожить Bradley ВС РФ удалось в ходе наступления российский армии на Часовоярском направлении.

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В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе
07 июля 2024, 08:13

Фото: iStock/O_Lypa

Возгорание произошло на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских дронов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
Уточняется, что в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. Гусев отметил, что ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников над территорией региона. При падении их остатков произошел пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, военнослужащие и представители власти для ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае. Момент взрыва был заснят камерой с одной из проезжавших мимо нефтебазы машин.

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