«Путинская угроза»: ушедший на СВО журналист рассказал о настроениях среди солдат ВСУ

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Украинский журналист Артем Ильин, проходящий службу в рядах ВСУ, рассказал о настроениях сослуживцев, приводит его слова издание «Страна».
Он отметил, что многие из тех, кто несет службу в одном подразделении с ним, родом из сельских регионов западной части Украины.
Ильин рассказал, что солдаты ВСУ винят государство в том, что оно ничего не дает гражданам, в то время как уровень коррупции в стране стремительно растет.
При этом журналист отметил, что на мотивацию бойцов влияют разговоры о «путинской угрозе», которая распространяется на Украине более 10-ти лет.
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Ильин рассказал, что солдаты ВСУ винят государство в том, что оно ничего не дает гражданам, в то время как уровень коррупции в стране стремительно растет.
При этом журналист отметил, что на мотивацию бойцов влияют разговоры о «путинской угрозе», которая распространяется на Украине более 10-ти лет.
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Анастасия Хохлова