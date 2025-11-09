Достижения.рф

Пушилин: ВСУ сдаются в плен под натиском ВС РФ в Красноармейске

Фото: istockphoto/IherPhoto

Окружение в районах Красноармейска и Димитрова провели «достаточно грамотно», в результате чего находившиеся там боевики ВСУ фактически оказались в тупике, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен.



Об этом в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко заявил глава ДНР Денис Пушилин. Информация есть в телеграм-канале журналиста.

Ранее чиновник также сообщал, что подразделения ВС РФ проводят зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Перед этим боец рассказал о переодевающихся в российскую форму украинских военных.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0