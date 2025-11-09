Пушилин: ВСУ сдаются в плен под натиском ВС РФ в Красноармейске
Окружение в районах Красноармейска и Димитрова провели «достаточно грамотно», в результате чего находившиеся там боевики ВСУ фактически оказались в тупике, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен.
Об этом в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко заявил глава ДНР Денис Пушилин. Информация есть в телеграм-канале журналиста.
Ранее чиновник также сообщал, что подразделения ВС РФ проводят зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища.
Перед этим боец рассказал о переодевающихся в российскую форму украинских военных.
