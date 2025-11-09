Достижения.рф

Пропавший в Белгородской области мужчина погиб при атаке ВСУ

Гладков: мужчина погиб от удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мирный житель. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



По его словам, два дня назад FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Козинка Грайворонского округа. Водитель скончался на месте от несовместимых с жизнью травм, а его машина сгорела дотла. До сих пор мужчина считался пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, возгорание на коммунальном объекте в Воронеже стало следствием атаки беспилотника. Предварительно, погибших и пострадавших нет, пожар потушили.

