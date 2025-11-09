Пропавший в Белгородской области мужчина погиб при атаке ВСУ

09 ноября 2025, 15:19

Гладков: мужчина погиб от удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мирный житель. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.