Пропавший в Белгородской области мужчина погиб при атаке ВСУ
Гладков: мужчина погиб от удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мирный житель. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, два дня назад FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Козинка Грайворонского округа. Водитель скончался на месте от несовместимых с жизнью травм, а его машина сгорела дотла. До сих пор мужчина считался пропавшим без вести.
Ранее сообщалось, возгорание на коммунальном объекте в Воронеже стало следствием атаки беспилотника. Предварительно, погибших и пострадавших нет, пожар потушили.
Читайте также: