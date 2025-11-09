Пушилин: Бойцы ВС РФ зачищают местность в районе Клебан-Быкского водохранилища
Российские подразделения проводят зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища, где силы ВСУ пытаются удержаться.
Об этом журналисту ВГТРК Андрею Руденко рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Чиновник отметил, что в самом городе Константиновка и на его окраинах продолжаются боестолкновения.
Интервью, в котором прозвучало заявление, опубликовали в телеграм-канале корреспондента.
Ранее сообщалось, что в ДНР задержали подростков за подготовку подрыва ж/д инфраструктуры. Соответствующую информацию предоставили в Следственном комитете.
