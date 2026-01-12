ПВО и силы Черноморского флота за ночь сбили четыре БПЛА над Севастополем

12 января 2026, 10:22

Фото: iStock/Anna Pismenskova

В ночь с 12 на 13 января силы ПВО и Черноморского флота успешно отразили две попытки атаки на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в общей сложности сбили четыре беспилотника.