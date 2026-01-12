ПВО и силы Черноморского флота за ночь сбили четыре БПЛА над Севастополем
В ночь с 12 на 13 января силы ПВО и Черноморского флота успешно отразили две попытки атаки на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в общей сложности сбили четыре беспилотника.
По предварительным данным, в Балаклаве осколками повреждены окна в двух многоквартирных домах, а также фасад одного из зданий. Утром на территории детского сада нашли мелкие фрагменты от сбитого дрона. Спасатели оперативно прибыли на место и собрали их. Кроме того, в поселке пострадали два автомобиля.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
