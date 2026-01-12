Раненый боец СВО прошел четыре километра с осколками в ногах после атаки ВСУ
Боец специальной военной операции с позывным Люк стал настоящим героем. Он преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки украинского беспилотника, сбросившего кассетные боеприпасы. Его историю публикует газета «Красная звезда».
Когда к нему подошла эвакуационная группа, Люк не хотел ждать помощи. Он проявил упорство и самостоятельно прошел этот путь, несмотря на сильную боль. "Тяжело и больно, но я справился", — поделился он.
После восстановления боец вернулся на фронт, но вскоре получил второе ранение. Во время штурма его подразделение попало в засаду. Осколок артиллерийского снаряда повредил руку Люка, зацепив лучевой нерв. Пройдя реабилитацию, он снова отправился на СВО, теперь уже в роли командира.
За мужество и отвагу Люк получил медали «За отвагу» и Суворова. Его история вдохновляет многих и показывает, что настоящие герои не сдаются перед лицом опасности.
