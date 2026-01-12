Раненый боец СВО прошел четыре километра с осколками в ногах после атаки ВСУ

12 января 2026, 09:16

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец специальной военной операции с позывным Люк стал настоящим героем. Он преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки украинского беспилотника, сбросившего кассетные боеприпасы. Его историю публикует газета «Красная звезда».