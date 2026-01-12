ВСУ за сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области 30 БПЛА
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о нападении украинских военных на шесть приграничных округов.
Губернатор отметил, что 18 населенных пунктов стали мишенью для атак. Украинские силы выпустили 14 снарядов и запустили 29 дронов. Из них 10 удалось сбить и подавить. В результате повреждения получили один многоквартирный дом, три частных хозяйства и два автомобиля. Ситуация остается напряженной, но местные власти продолжают контролировать обстановку.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: