«ПВО не спасает россиян от паники»: На Украине пояснили атаку дронов на Москву и Подмосковье

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко назвал массированную атаку на Москву и Подмосковье сигналом для российского президента Владимира Путина.
«Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве. Да, там российское ПВО сбивает, конечно, но это не спасает россиян от паники», — заявил Коваленко.
Он отметил, что такой фон специально создается во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
Напомним, накануне советник главы ОП Сергей Лещенко заявлял, что Украина не согласится на перемирие на суше. По его словам, Киев предлагает прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике, и на море.
Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.
Читайте также:
Политолог Светов рассказал, как ответит РФ на массированную атаку украинских БПЛА
Стало известно, откуда ВСУ атаковали Москву и Подмосковье
Самая массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье, подготовка к штурму Суджи: последние новости СВО 11 марта
Элина Позднякова