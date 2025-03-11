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«ПВО не спасает россиян от паники»: На Украине пояснили атаку дронов на Москву и Подмосковье

В СНБО Украины назвали атаку дронов на Москву «сигналом Путину»
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко назвал массированную атаку на Москву и Подмосковье сигналом для российского президента Владимира Путина.
«Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве. Да, там российское ПВО сбивает, конечно, но это не спасает россиян от паники», — заявил Коваленко.

Он отметил, что такой фон специально создается во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Напомним, накануне советник главы ОП Сергей Лещенко заявлял, что Украина не согласится на перемирие на суше. По его словам, Киев предлагает прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике, и на море.

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.

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#пво
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Политолог Светов рассказал, как ответит РФ на массированную атаку украинских БПЛА
Политолог Светов: РФ ответит на массированную атаку украинских БПЛА на поле боя
11 марта 2025, 13:13

Фото: iStock/Dragon Claws

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что ответ от России последует.

«Отвечать мы будем на поле боя в Курской области, где должны завершиться операции по их выдавливанию, и атаки по другим направлениям. Сейчас украинцы американцев убеждают, что надо объявить перемирие в воздухе, на море и перестать атаковать объекты инфраструктуры. То есть остановить это дело там, где у них уязвимые точки. И у американцев вдруг появились заявления, что США будут добиваться прекращения боевых действий на Черном море. А мы смотрим, наблюдаем, готовимся к собственным переговорам, но самое главное — не останавливаемся на поле боя», — пояснил эксперт.

По словам политолога, подобные массированные атаки имеют цель вызвать противодействие политике страны.

«Это попытка показать людям, что война затрагивает их тоже, вызвать какое-то противодействие в политике страны. Они считают, что, может быть, кто-то начнет протестовать и требовать, чтобы конфликт на Украине прекратился на условиях Украины. Это многоплановый ход и стиль английской политики», — сказал Светов.

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Названа цель сбитого в Серпухове украинского беспилотника
Mash: целью сбитого в Серпухове украинского дрона была нефтебаза Ока-центр
11 марта 2025, 13:13

Фото: istockphoto/bbsferrari

Нефтебаза «Ока-центр» была целью сбитого в подмосковном Серпухове украинского беспилотника, пишет Telegram-канал Mash.
«Ёмкости для хранения топлива не пострадали. От Борисовского шоссе до «Оки» около 170 метров. Там сейчас разминируют взрывное устройство», — сказано в публикации.
Уточняется, что обломки аппарата упали на территорию нефтебазы.

Ранее сообщалось, что генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу увидел последствия атаки со стороны Украины в Видном подмосковного региона. Представителя организации привезли к жилому комплексу «Видный берег».

Также в МО РФ докладывали, что за ночь противовоздушная оборона ликвидировала 337 украинских дронов. В ведомстве отметили, что это самая массированная атака.

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#война
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#новости
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Генсека ОБСЕ Синирлиоглу привезли на место атаки БПЛА в Видном в Подмосковье
11 марта 2025, 12:36

Фото: istockphoto/NiseriN

Генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу доставили на место атаки со стороны украинских беспилотников в Видное Московской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash. Синирлиоглу увидел последствия прилета в жилкомплекс «Видный берег».
«В Москву Генсек приехал вчера, чтобы встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым и обсудить взаимодействие России и ОБСЕ. Ночью же случилась самая массированная в этом году атака беспилотников на Москву», — сказано в сообщении.
О том, что генсека ОБСЕ привезут на место падения беспилотника, проинформировала до этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркивала, что таким образом он узнает, что происходит на самом деле, а не из «своих сводок».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#москва
#подмосковье
#новости
#бпла
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Льготы для бойцов СВО и их семей в 2025 году: как получить, кому положены
11 марта 2025, 12:25

Фото: iStock/SergeyVButorin

Государство заботится о военнослужащих и их семьях, предоставляя разнообразные выплаты и льготы. О том, какие условия заключения контракта с Минобороны РФ действуют в Московской области, рассказывает «Радио 1».
«Разведчикам ставится задача, чтобы они осмотрели здание со всех сторон. Если подтверждается, что там есть бомбоубежище, то стараемся выяснить, с какой стороны противник посещает здание, и уже с учетом полученных сведений, принимается решение: если надо пробивать подвал, то большие массы берем. Можно скинуть два ФАБа или нанести 50-60 выстрелов артиллерией, соответственно, принимается решение в пользу авиации», — рассказал боец.

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий.

Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. Военнослужащим по контракту назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО гарантирована ежемесячная зарплата: от 204 тысяч рублей для рядового, от 232 тысяч рублей для сержанта.

Также за каждые сутки участия в активных наступательных действиях бойцы получают дополнительные 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить от 50 тысяч рублей. В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками.

Основные льготы для участников СВО


Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:
  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Кроме того, все бойцы спецоперации получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация за жилое помещение и капремонт, бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение на бюджетной основе в вузах, отпуск в любое удобное время и другие.

Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Семьям бойцов СВО также предоставляются следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь;
  • консультирование по юридическим вопросам.
Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

Выплаты по инвалидности


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Подать заявку на контракт с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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«Изоляция»: стало известно, что ждет Украину в ближайшем будущем
Политолог Акопян: Зеленский может лишиться поддержки и оказаться в изоляции
11 марта 2025, 12:11

Владимир Зеленский

Время работает против Украины и, продолжая придерживаться агрессивной военной риторики, Владимир Зеленский может потерять иностранную поддержку и оказаться в изоляции. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Арам Акопян в комментарии для RuNews24.ru.
По его словам, сделка по редкоземельным металлам, предложенная президентом США Дональдом Трампом, — это не рука помощи, а обязательство для Украины по возвращению долгов.
«В реальной политике, несмотря на официальный дискурс, двусторонние контакты лидеров США и стран ЕС будут определяющими в принятии международных решений. <…> США уже приняли решение отменить всю военную поддержку Украине, запрещая также Великобритании передачу американского оружия. <…> В арсенале США достаточно средств для точечного давления на ключевые европейские страны», — пояснил политолог.
К тому же Акопян напомнил, что поддержка Украины — это также нагрузка на бюджеты ее партнеров и точка напряженности, ведущая к протестным настроениям.

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