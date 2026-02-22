Трехлетняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по Белгородской области

22 февраля 2026, 02:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мужчина и трехлетняя девочка получили ранения при ударе украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Инцидент произошел в районе хутора Красиво Борисовского округа. Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные раны. В настоящий момент мужчине и ребенку оказывают необходимую помощь в Борисовской центральной районной больнице.



«После оказания помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода», — написал Гладков.