Трехлетняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по Белгородской области
Мужчина и трехлетняя девочка получили ранения при ударе украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в районе хутора Красиво Борисовского округа. Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные раны. В настоящий момент мужчине и ребенку оказывают необходимую помощь в Борисовской центральной районной больнице.
«После оказания помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода», — написал Гладков.Это уже вторая атака ВСУ на Борисовский округ за последнее время. Ранее украинский беспилотник ударил по автомобилю «Газель», в результате чего пострадал мирный житель.