Российские силы уничтожили в районе Артемовска украинскую «Бабу-Ягу»

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Зенитная установка ЗУ-23-2 Уссурийского соединения отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожила украинский беспилотник класса «Баба Яга» к югу от Артемовского, передает РИА Новости ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ.
Как отмечается, беспилотник приближался к российским передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка и нес «несколько 82-миллиметровых мин».
По данным ведомства, после обнаружения воздушной цели россияне открыли огонь по объекту и уничтожили его в воздухе.
Ранее Министерство также опубликовало кадры уничтожения вертолета ВСУ, летевшего в сторону села Козинка Белгородской области. Судя по кадрам, экипаж мобильного зенитно-ракетного комплекса «Верба», охраняющего границу, сбил воздушное судно в районе села Лукашовка Сумской области.
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По данным ведомства, после обнаружения воздушной цели россияне открыли огонь по объекту и уничтожили его в воздухе.
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Александр Климов