Российские военные нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ

Армия России перешла к новой стратегии и давит ВСУ одновременно на нескольких направлениях. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на французские военные источники.

«Русские вернули инициативу. Они способны «мучить» своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага», — приводит издание слова военного представителя.

Он также отметил, что армия России давит ВСУ сразу на нескольких направлениях линии соприкосновения. По его словам, украинские военные не в состоянии удерживать линию обороны на нескольких направлениях одновременно из-за нехватки солдат и боеприпасов.