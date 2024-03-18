Российские военные нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ

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Армия России ударила по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России в ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также уточняется, что за минувшие сутки российские силы поразили живую силу и военную технику противника в 137 районах.
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Элина Позднякова