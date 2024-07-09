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Украинские военные неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей Торецка. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали беженцы из города.
Один из жителей рассказал, что ВСУ начали уничтожать мирных граждан, когда поняли, что столкнулись с серьёзными трудностями. По его словам, ночью над жилыми домами летал дрон «Баба-яга», который сначала развивал крыши, а затем сбрасывал зажигательную бомбу и сжигал их.
Он рассказал, что однажды о помогал в тушении одной из крыш. Во время этого по нему начали стрелять из автоматов с украинской стороны.
Другая жительница Торецка рассказала, что ВСУ наносили удары около жилых домов, специально не повреждая их. Таким образом они пытались выжить людей с территории, чтобы люди быстро покинули свои дома, оставив в квартирах все свои вещи.
Город Торецк расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин ранее заявлял, что в городе объявлена принудительная эвакуация населения.
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Он рассказал, что однажды о помогал в тушении одной из крыш. Во время этого по нему начали стрелять из автоматов с украинской стороны.
Другая жительница Торецка рассказала, что ВСУ наносили удары около жилых домов, специально не повреждая их. Таким образом они пытались выжить людей с территории, чтобы люди быстро покинули свои дома, оставив в квартирах все свои вещи.
Город Торецк расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин ранее заявлял, что в городе объявлена принудительная эвакуация населения.
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Анастасия Чинкова