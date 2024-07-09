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ВСУ пытались сжечь людей в Торецке, рассказали беженцы из города

Беженцы из Торецка рассказали о сбрасываемых на них ВСУ зажигательных бомбах
09 июля 2024, 05:17
Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

Украинские военные неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей Торецка. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали беженцы из города.
Один из жителей рассказал, что ВСУ начали уничтожать мирных граждан, когда поняли, что столкнулись с серьёзными трудностями. По его словам, ночью над жилыми домами летал дрон «Баба-яга», который сначала развивал крыши, а затем сбрасывал зажигательную бомбу и сжигал их.

Он рассказал, что однажды о помогал в тушении одной из крыш. Во время этого по нему начали стрелять из автоматов с украинской стороны.



Другая жительница Торецка рассказала, что ВСУ наносили удары около жилых домов, специально не повреждая их. Таким образом они пытались выжить людей с территории, чтобы люди быстро покинули свои дома, оставив в квартирах все свои вещи.

Город Торецк расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин ранее заявлял, что в городе объявлена принудительная эвакуация населения.

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#украина
#всу
#бомба
#поджог
#беженцы
ВСУ шестой раз за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
Гладков: ещё один мужчина ранен при шестом обстреле ВСУ Шебекино
09 июля 2024, 04:39

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска шестой раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что местного жителя с контузией доставили в больницу в Белгороде.

Также в результате этого обстрела были выбиты стёкла в шести многоквартирных домах, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли. Повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.

В настоящее время, уточнил Гладков, информация о последствиях украинских ударов дополняется, службы производят подомовой обход.

За минувшую ночь ВСУ нанесли множество ударов по разным частям Белгородской области. В результате обстрелов погибли несколько человек, есть раненые.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#всу
#обстрел
#пострадавший
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Бойцы ВС РФ захватили опорные пункты ВСУ с помощью новых наземных роботов
Военные группировки «Юг» захватили опорники ВСУ с помощью роботов «Скорпион-М»
09 июля 2024, 04:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подразделения группировки войск «Юг» на Донецкой направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М». Об этом военнослужащий с позывным «Шмель» рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что этот дрон был испытан при штурме нескольких опорных пунктов украинской армии. Роботизированные дроны двинулись в сторону позиций ВСУ после нанесения огневого поражения артиллерии. После этого они взорвали эти опорные пункты, в результате чего несколько из них перешли под контроль российских войск.

По словам военного, «Скорпион-М» применяется в тех условиях, когда артиллерии сложно самостоятельно поразить цели украинской армии. Кроме того, такие дроны привлекают внимание ВСУ, что облегчает работы штурмовых групп.

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#военные
#вс рф
#всу
#дрон
#робот
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ПВО сбила несколько десятков украинских дронов в Ростовской области
Голубев: несколько десятков дронов ВСУ нейтрализованы в Ростовской области
09 июля 2024, 03:44

Фото: iStock/MikeMareen

Несколько десятков дронов уничтожены и подавлены в нескольких районах Ростовской области этой ночью. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что массированная атака ВСУ на Ростовскую область началась в районе двух часов ночи. Дежурными средствами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько десятков целей.

В результате атаки БПЛА в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. В настоящее время пожар тушит прибывшая на место бригада пожарных.

Также на месте падения осколков дронов загорелась сухая трава. Пожар был оперативно ликвидирован.

В настоящее время ПВО продолжают сбивать летящие в сторону Ростовской области украинские беспилотники.

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#ростовская область
#пво
#беспилотник
#всу
#обстрел
#сво
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ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
Губернатор Гладков: атака Белгородской области ВСУ продолжается
09 июля 2024, 03:35

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска продолжают атаковывать Белгородскую область. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка, в результате чего был ранен мужчина, которого доставили в больницу с осколочными ранениями обеих ног.

Также после пятого ночного обстрела в Шебекино были обнаружены повреждения на линиях электропередаче, вследствие чего в городе частично нарушено электроснабжение.

В Грайвороновском городском округе после прилётов произошло аварийное отключение электроэнергии.

В населённом пункте Прилесье был полностью разрушен частный жилой дом после прилёта украинского дрона-камикадзе.

Гладков подчеркнул, что в настоящее время аварийные службы переподключают обстрелянные населённые пункты на резервные источники питания. В светлое время суток будет продолжен подомовой обход.

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#вячеслав гладков
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#всу
#сво
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Один человек погиб, двое пострадали при ночном обстреле ВСУ Белгорода
09 июля 2024, 02:16

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Человек погиб при ночном обстреле украинскими войсками Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей.

В результате осколками ракет был ранен местный житель, который скончался на месте. Также ранения получили ещё два человека. Один был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второму оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и отправили на амбулаторное лечение.

Также взрывной волной были выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах в Белгороде и Белгородском районе. Осколками посечены две машины, повреждены хозяйственные постройки и социальные объекты.

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#погибший
#пострадавший
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#всу
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На подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть погибшие
Гладков: несколько целей сбили на подлёте к Белгороду
09 июля 2024, 01:10

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На подлёте к Белгороду российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что цели сбиты над Белгородом и Белгородским районом.

В результате этого от полученных ранений скончался один человек. Ещё два мирных жителя получили травмы. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второй получил необходимую медицинскую помощь на месте, он отправлен на амбулаторное лечение.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в трёх частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде. Осколками снарядов также были посечены два автомобиля, повреждения получили три хозяйственных постройки и два соцобъекта.

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#белгородская область
#обстрел
#всу
#пво
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В Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
«Общественное»: в Днепропетровской области раздались взрывы
09 июля 2024, 00:48

Фото: iStock/RamonCast

На фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:09 по московскому времени.

Также сообщается, что взрывы звучат в Николаевской области Украины. Они раздаются также на фоне объявленной воздушной опасности.

Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Белгороде. Там также была объявлена ракетная опасность. В центре города видно скопление машин скорой помощи, а также сотрудников спасательных служб.

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#украина
#взрыв
#обстрел
#вс рф
#всу
#сво
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Взрывы прогремели в Николаевской области Украины
«24 канал»: на фоне тревоги в Николаевской области прогремел взрыв
09 июля 2024, 00:41

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
По данным онлайн-карты министерства транспортной трансформации Украины, с 00:11 по московскому времени в области звучит сигнал воздушной тревоги. На фоне него прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что взрывы также раздаются в Белгороде. На фоне объявленной около 23:30 ракетной опасности прогремела серия взрывов. В городе наблюдается скопление машин скорой помощи, на местах находятся сотрудники спасательных служб.

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#украина
#взрыв
#воздушная тревога
#всу
#вс рф
#сво
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В Белгороде раздаются взрывы
В Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявленной ракетной опасности
09 июля 2024, 00:28

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Столб дыма поднимается над центральной частью города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в городе и прилегающем к нему районе около 23:30 была повторно запущена сирена ракетной опасности.

В настоящее время в жилых кварталах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, а также на местах присутствуют сотрудники спасательных служб.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области. Снаряд прилетел в двухэтажное здание, в котором располагаются ресторан и магазин. В результате прилёта погибли три человека.

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#белгородская область
#взрыв
#ракетная опасность
#всу
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