ПВО ночью уничтожила 249 украинских беспилотников над регионами РФ
Средства ПВО за минувшую ночь сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, дроны нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: