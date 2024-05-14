ПВО ночью сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью

Бойцы российской группировки войск «Центр» во время штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили машину с британскими номерами. Украинские военнослужащие, передвигающиеся на ней, были ранены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Кадры подбитого автомобиля имеются в распоряжении издания.