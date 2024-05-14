ПВО ночью сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью

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Минувшей ночью над Белгородской областью с помощью ПВО были уничтожены 25 реактивных снарядов украинской РЗСО «Вампир». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному сообщению оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи, ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на объекты в России с использованием системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурные средства ПВО смогли уничтожить 25 ракетных снарядов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские системы ПВО поразили несколько воздушных целей на подходе к Белгороду. Глава региона уточнил, что после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой. Трое россиян не пострадали и не отказались вызывать скорую помощь. Также были разрушены пять частных домов и три автомобиля.
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Дарья Осипова