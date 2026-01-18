ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника над регионами РФ

18 января 2026, 07:49

Силы ПВО ночью уничтожили 63 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 63 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.