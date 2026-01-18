ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника над регионами РФ
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 63 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над территорией Белгородской области сбили 23 дрона, над Брянской областью — 13, над Ростовской областью — шесть, над Республикой Северная Осетия-Алания — шесть, над Астраханской областью — четыре, над Волгоградской областью — четыре, над Курской областью — два, над Воронежской областью — один, над Рязанской областью — один, над Ставропольским краем — один, над Республикой Крым — один, а над акваторией Азовского моря — ещё один беспилотник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
