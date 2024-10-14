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Боевики ВСУ расстреливали в упор молодежь в Судже под Курском. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на рассказ одной из местных жительниц.
«Расстреливали всех подряд. Говорят, стариков еще более-менее [щадили], а молодых ребят в упор расстреливают, и все. Без разбора», — пояснила женщина.
По словам другой жительницы, украинские неонацисты убили ее брата. Расстреливали даже 12-13-летних ребят, когда подростки хотели уехать из Малой Локни, отметила она.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, примерно, в 5:30 утра. Бои в российском регионе идут до сих пор. Аналитики уверены, что Украина потеряет территории в Донбассе и не удержит их в Курской области.
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Никита Кротов