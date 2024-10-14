Зеленский высказался об обстановке в Курской области

Армия России уже пятые сутки прорывает оборону ВСУ на оккупированной Киевом территории Курской области. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что украинские военные не только удерживают свои позиции, но и умудряются контратаковать.
При этом командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что на сегодняшний день приблизительно 50% занятой боевиками ВСУ территории Курской области освобождено российскими силами.
Напомним, 10 октября армия России начала второй этап активного контрнаступления в курском приграничье для освобождения захваченных земель.
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