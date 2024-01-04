Спасатели извлекли мужчину из-под завалов дома в Донецке

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Мужчину с осколочными ранениями вытащили из-под завалов в Донецке. Об этом управление МЧС РФ по Донецкой Народной Республике сообщило в своём Telegram-канале.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что под завалами жилого дома, попавшего под обстрел ВСУ, могут находиться до пяти человек.
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Анастасия Чинкова