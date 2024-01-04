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Спасатели извлекли мужчину из-под завалов дома в Донецке

МЧС: мужчину с осколочными ранениями извлекли из-под завалов дома в Донецке
04 января 2024, 15:36
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Мужчину с осколочными ранениями вытащили из-под завалов в Донецке. Об этом управление МЧС РФ по Донецкой Народной Республике сообщило в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в квартиру на 2 этаже жилого дома попал взрывоопасный предмет. В результате взрыва обвалилось перекрытие. Под завалами оказались два человека. Спасатели МЧС России вытащили из-под завалов тело погибшей женщины и мужчину в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что под завалами жилого дома, попавшего под обстрел ВСУ, могут находиться до пяти человек.

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#днр
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#пострадавшие
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Депутат Новиков допускает усиление активности НАТО на Украине
04 января 2024, 16:05

Фото: iStock/Alex Kochev

Усиление активности НАТО на территории Украины возможно.
Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Нужно иметь в виду, что сам характер нынешних войн неслучайно получил название гибридных. Потому что они сочетают в себе много элементов финансовой войны, войны экономической, войны идеолого-политической. Поэтому мы в данном случае имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», —говорит Дмитрий Новиков.
Депутат считает, что цели НАТО заключались в том, чтобы создать очаг напряженности в Восточной Европе, ослабить РФ. И эти цели не будут пересматривать в ближайшее время.

«НАТО и дальше будет финансировать режим Зеленского, поставлять туда вооружение, в том числе, возможно, более современное. Есть еще различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — говорит Дмитрий Новиков.
Ранее сообщалось, что 2024 год может стать решающим и поворотным в конфликте на Украине. Наступивший год может показать, удастся ли местным вооруженным силам забрать инициативу себе в противостоянии с РФ. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.

По словам Катера, сейчас инициатива в военном конфликте принадлежит ВС России. Украинские бойцы пока не состоянии перейти в активное контрнаступление.

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#сво
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Украинский сержант рассказал об исчерпанных запасах ВСУ
El Pais: запасы ВСУ истощены, военные не используют подходящее для целей оружие
04 января 2024, 15:54

Фото: iStock/undefined undefined

Запасы снарядов ВСУ исчерпаны, военным приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Об этом сержант украинской армии Александр рассказал испанской газете El Pais.
По его словам, многие механизированные бригады ВСУ попали в ситуацию, когда им совершенно недостаёт боеприпасов. Он отметил, что в связи с этим военным приходится использовать всё, что у них есть в наличии, но это далеко не всегда подходит для поражения целей.

Издание, тем временем, обратило внимание на то, что европейские союзники Украины обещал поставить стране миллион артиллерийских снарядов. Но на деле ВСУ получили менее половины от изначально озвученного количества.

Также журналисты издания подчеркнули, что предоставленная Киеву помощь от США в конце декабря может стать последней, поскольку республиканцы категорически отказываются продолжать поддержку Украины.

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#украина
#всу
#вооружение
#поставки
#сво
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Генерал ФРГ Катер: 2024 год будет решающим в конфликте на Украине
04 января 2024, 15:50

Фото: iStock/Olena_Z

2024 год может стать решающим и поворотным в конфликте на Украине.
Наступивший год может показать, удастся ли местным вооруженным силам забрать инициативу себе в противостоянии с РФ.

Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.

По словам Катера, сейчас инициатива в военном конфликте принадлежит ВС России. Украинские бойцы пока не состоянии перейти в активное контрнаступление.

«Мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», —говорит Катер.
Генерал-лейтенант в отставке сказал, что в этом году может решиться вопрос переговоров о прекращении боев на Украине. По словам Катера, конфликт государств, возможно, завершится до конца декабря.

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#украина
#всу
#новости
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WP: бойцы ВСУ жалуются на тяжелые потери и отсутствие результатов
04 января 2024, 15:22

Фото: iStock/Michele_Ursi

Бойцы ВСУ жалуются на тяжелые потери после миссии у Днепра, которая не принесла результатов.
Washington Post процитировало украинского военного журналиста.

«Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата никакого».
По словам солдат, которые участвовали в операции по переправе через Днепр, их миссия провалилась: они понесли потери, пытаясь переправиться через реку. Потом попали под артиллерийский обстрел, потеряв ещё больше людей.

Некоторые военные утверждают, что такие операции не стоят жизней людей, но украинскому руководству нужно педъявить западным спонсорам хоть какие-то успешные операции.

Ранее сообщалось, что США потеряли веру в победу Украины, поэтому начали подталкивать Украину к переговорам с Москвой.
Об этом рассказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

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#всу
#украина
#новости
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ВС РФ уничтожили РСЗО «Ольха» и Vampire на Купянском направлении
04 января 2024, 15:22

Фото: iStock/Anna_Anikina

Несколько украинских РСЗО «Ольха» и Vampire были уничтожены российскими военными на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, что именно такими реактивными системами залпового огня были нанесены удары по Белгороду в минувшую субботу.

В ведомстве добавили, что подразделения «Западной» группировки войск и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике сразу пяти механизированных бригад ВСУ. Также была уничтожено вооружение и личный состав бригады территориальной обороны около населённых пунктов Новоегородка, Ивановка и Бестовое в Харьковской области.

В Минобороны подсчитали, что всего было уничтожено около 100 украинских военных, две боевые машины пехоты, РСЗО «Ольха» и три Vampire производства Чехии.

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#спецоперация
#военные
#вс рф
#вооружение
#всу
#минобороны
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Запад потратил более 200 млрд долларов на помощь Украине с начала СВО
Минобороны РФ: помощь Запада Украине с начала СВО превысила $200 млрд
04 января 2024, 14:27

Фото: iStock/Andrii Atanov

Западные страны, оказывающие военную помощь Украине, с начала конфликта потратили уже свыше 200 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВСУ поддерживают 54 страны. По данным российского военного ведомства, всего с февраля 2022 года они поставили вооружения на сумму, превышающую 203 миллиардов долларов.

Также в Минобороны РФ подчеркнули, что в интересах украинской армии работает группировка из более чем 500 космических аппаратов США и НАТО. Из этого числа свыше 70 представляют собой спутники-разведчики, остальные являются коммерческими аппаратами двойного назначения. Также в интересах Украины действуют более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.

Кроме того, в Минобороны привели данные о том, что в ряда ВСУ вступили 13,5 тысяч иностранных наёмников, из которых 8,5 тысяч европейцев. Ещё 1,7 тысяч прибыли из Азии, 2,7 тысячи – из Северной и Южной Америки. Порядка шести тысяч наёмников были уничтожены, свыше 5,5 тысяч сбежали. В настоящее время на стороне украинской армии числятся всего 1,9 тысяч наёмников.

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#украина
#россия
#финансирование
#минобороны рф
#помощь
#поставки
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Российские военные отразили контратаку штурмовиков ВСУ на Купянском направлении
04 января 2024, 14:04

Фото: Istockphoto / Zinkevych

Группировка войск «Запад» отразила на Купянском тактическом направлении контратаку украинских штурмовиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Синьковки. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Его потери на этом направлении составили около роты живой силы», – сообщил офицер.
Кроме этого, по словам Зыбинского, в районе населённого пункта Кринички расчёт самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства.

В свою очередь расчёт зенитного-ракетного комплекса «Тор-М1» поразил разведывательный беспилотник «Фурия» в районе Коломыйчихи.

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#спецоперация
#всу
#россия
#украина
#военные
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AC: США не верят в победу Украины
04 января 2024, 13:51

Фото: istockphoto/sandsun

США потеряли веру в победу Украины, поэтому начали подталкивать Украину к переговорам с Москвой.
Об этом рассказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

«Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины. Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны вести переговоры», — написал Бэндоу.
Автор статьи отметил, что заявления Америки об Украине сильно изменились. В начале конфликта Белый дом заявлял о захвате Крыма и поражении РФ. Сейчас начал настаивать на дипломатическом решении конфликта и сохранении за РФ новых территорий.

«Вернуть Донбасс и Крым. Обезоружить Москву. Сломить Россию. Однако теперь цель союзников скорее состоит в том, чтобы подготовить Киев к переговорам», — написал в заключении Даг Бэндоу.
Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».

«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.
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NI: РФ старается разгромить Украину, используя превосходство в силе
04 января 2024, 13:43

Фото: istock / vadimrysev

Россия пытается разгромить Украину, используя преимущество в силе.
Об этом сообщает The National Interest.

«Теперь РФ стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений. Она отправляет в бой превосходящие силы: танки, артиллерию и беспилотники», —сказано в материале.
Издание сообщает, что российская армия в это же время продолжает наращивать военную мощь для будущих тяжелых боев.

Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».

«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.

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#всу
#украина
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