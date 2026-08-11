ПВО отразила ночную атаку над Тульской областью
Ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что ПВО Минобороны РФ уничтожили девять украинских беспилотников. По предварительным сведениям, повреждений жилых зданий или объектов инфраструктуры не зафиксировали. Информация о пострадавших также не поступала.
Миляев напомнил местным жителям, что приближаться к обломкам БПЛА, которые упали на землю, может быть очень опасно. Всегда есть вероятность, что они содержат взрывчатые или отравляющие вещества. Прикасаться к фрагментам должны только специалисты экстренных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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