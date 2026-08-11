ПВО отразила ночную атаку над Тульской областью

11 августа 2026, 05:50

Миляев: Над Тульской областью за ночь сбили девять украинских БПЛА

Фото: iStock/e-crow

Ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.