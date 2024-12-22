ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ

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ПВО ночью отразила в Ростовской области комбинированную воздушную атаку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, было сбито и подавлено восемь вражеских дронов и ракета. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
Данные о последствиях на земле уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Данные о последствиях на земле уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова