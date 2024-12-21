Спасатели МЧС уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS под Курском

Фото: istockphoto/vadimrysev
Боевую часть американской ракеты HIMARS уничтожили в Рыльске курского направления сотрудники МЧС России. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Всего было осмотрено 600 кв. м территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS», — пояснили спасатели.Отряд ведет работу в регионе с августа. Его задача — очистить территории, где проживают мирные граждане от взрывоопасных предметов. С начала работы спасатели обезвредили и ликвидировали свыше 1838 таких предметов.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, боевики ВСУ атакуют гражданских, пытаясь, по мнению экспертов, компенсировать неудачи на поле боя.
Читайте также:
Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску
«Усама Бен Зеленский»: в МИД РФ жестко осудили Украину
МВД: заключенные самарской колонии получили паспорта РФ и отправились на СВО
Никита Кротов