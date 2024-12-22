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Разведчики российской группировки войск «Юг» во время наступления боевых частей 6-й бригады российских сил произвели штурм опорного пункта ВСУ и взяли пленных на северском участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения.
По его словам, российские военные воспользовались непогодой и тем, что противник не ждал бойцов ВС РФ на этом участке линии боевого соприкосновения. Пока украинские боевики вели наблюдение за штурмом на флангах, разведчики произвели штурмовой налет на одну из укрепленных позиций ВСУ.
Командир подразделения добавил, что после этого российские военнослужащие с пленными благополучно вернулись.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Командир подразделения добавил, что после этого российские военнослужащие с пленными благополучно вернулись.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова