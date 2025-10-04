ПВО отразило воздушную атаку на Ростовскую область

04 октября 2025, 06:55

Слюсарь заявил об успешном отражении атаки на Ростовскую область

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Системы противовоздушной обороны в ночь на 4 октября отразили воздушную атаку на пять муниципалитетов Ростовской области. Об этом в Телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.