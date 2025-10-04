ПВО отразило воздушную атаку на Ростовскую область
Системы противовоздушной обороны в ночь на 4 октября отразили воздушную атаку на пять муниципалитетов Ростовской области. Об этом в Телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники пытались атаковать город Новошахтинск, а также Каменский, Шолоховский, Миллеровский и Чертковский районы. По словам губернатора, жертвы и пострадавшие отсутствуют.
В Чертковском районе из-за падения обломков беспилотника загорелась трава на площади 600 кв. м. Возгорание оперативно ликвидировали усилиями экстренных служб. Повреждения получила ЛЭП, из-за чего в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский отключена подача электроэнергии. Восстановительные работы будут проведены в светлое время суток, добавил Слюсарь.
