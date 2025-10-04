В Ленинградской области прогремели несколько взрывов и начался пожар
Над городом Кириши в Ленинградской области произошло несколько взрывов. Об этом местные жители сообщили изданию SHOT.
По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны, которая сбила несколько украинских беспилотников. Граждане заявили, что слышали характерные для БПЛА звуки, после чего прогремели взрывы, а на небе появились яркие вспышки.
Официальные данные о последствиях атаки пока отсутствуют. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал о возможной угрозе со стороны БПЛА. Позже в своем Telegram-канале он написал, что в Киришах работает система ПВО. В промышленной зоне зафиксировано возгорание.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников по региону, в результате которой пострадал один человек.
