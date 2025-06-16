ПВО России перехватила 12 украинских беспилотников за ночь
В ночь с 15 на 16 июня дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно информации, 11 из этих БПЛА были сбиты над Орловской области, а один — над Воронежской областью. Операция по перехвату беспилотников прошла без происшествий, и угрозы для гражданского населения не зафиксировано.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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