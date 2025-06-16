ПВО России перехватила 12 украинских беспилотников за ночь

16 июня 2025, 07:47

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 15 на 16 июня дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.