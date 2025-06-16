The Telegraph: США бросили Украину на произвол судьбы, урезав поставки военной помощи

16 июня 2025, 04:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украина утратила поддержку своего самого могущественного и богатого союзника после того, как США сократили поставки военной помощи. Об этом пишет британская газета The Telegraph.





Издание отмечает, что киевскому режиму теперь доступны три основных пути: полагаться на европейскую помощь, пытаться заключить новое соглашение по вооружениям с Вашингтоном или развивать собственное производство оружия и техники.





«Некоторые из программ эпохи Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — заявляет The Telegraph.