The Telegraph: США бросили Украину на произвол судьбы, урезав поставки военной помощи
Украина утратила поддержку своего самого могущественного и богатого союзника после того, как США сократили поставки военной помощи. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Издание отмечает, что киевскому режиму теперь доступны три основных пути: полагаться на европейскую помощь, пытаться заключить новое соглашение по вооружениям с Вашингтоном или развивать собственное производство оружия и техники.
«Некоторые из программ эпохи Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — заявляет The Telegraph.Ранее Владимир Зеленский в интервью ABC заявлял, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, изначально предназначавшихся для Киева. Газета Wall Street Journal также сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО в пользу американских ВВС на Ближнем Востоке, отменяя их поставки Украине.