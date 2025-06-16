Боец Артист: ВСУ расстреливали отступающих из села Комар подчиненных
В районе села Комар на границе с Днепропетровской областью ВСУ расстреливали своих отступающих солдат. Об этом заявил командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Артист в интервью ТАСС.
«На самом деле люди, которые отступали, также расстреливались солдатами ВСУ, своими же бойцами, так сказать», — поделился боец.По его данным, на данном участке фронта, вероятно, действовал так называемый заградотряд, ответственный за предотвращение отхода военнослужащих. Артист указал, что для уничтожения своих отступающих бойцов ВСУ также применяли беспилотники.
Ранее сообщалось, что войска РФ добились значительного продвижения на Донецком направлении: фронт ВСУ «обвалился» на ширине около 40 километров. Наступление успешно развивается. О подробностях боевых операций рассказал замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек».