16 июня 2025, 06:53

Фото: iStock/Tomas Ragina

В районе села Комар на границе с Днепропетровской областью ВСУ расстреливали своих отступающих солдат. Об этом заявил командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Артист в интервью ТАСС.







«На самом деле люди, которые отступали, также расстреливались солдатами ВСУ, своими же бойцами, так сказать», — поделился боец.