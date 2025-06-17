Собянин: на подлете к Москве было сбито два вражеских дрона
На подлете к Москве российские силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет глава города в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось об атаке украискних беспилотников на Тамбов и Котовск. Местные жители рассказали о взрывах в небе над городом. К тому же дроны ВСУ в ночь на 17 июня пролетали над городом Елец в Липецкой области.