В Тамбове и Котовске прогремели взрывы на фоне работы ПВО
В Тамбове и Котовске прогремели сильные взрывы на фоне работы ПВО по вражеским целям. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Жители Тамбова и Котовска сообщают о сильных взрывах и активной работе ПВО. Предварительно, над регионом уже сбито несколько воздушных целей», — говорится в сообщении.
Первые взрывы в Котовске и на подлете к Тамбову прогремели после 1:40 ночи. В общем жители услышали в районе десяти хлопков. К тому же в небе был слышен звук пролета беспилотников. При этом ранее в аэропорту Тамбова были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О пострадавших и разрушениях информации нет.