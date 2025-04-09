Российский боец из Забайкалья ликвидировал более 100 солдат ВСУ в Херсонской области

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Российский военнослужащий из Забайкалья Антон Баженов, уничтоживший более 100 военных ВСУ в ходе боёв в Херсонской области весной 2022 года, погиб в августе 2024-го в Курской области. Информацию о его подвиге подтвердили сослуживцы бойца в беседе с RT.
По их словам, Баженов, служивший в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, за несколько недель боевых действий в 2022 году выполнил свыше 60 огневых задач.
Организация «Вечная память героям» сообщила, что указом президента России Баженов был посмертно награждён орденом Мужества. Он также был отмечен медалями Жукова и «За боевые отличия».
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«Антон с 13 марта по 5 апреля в составе расчёта выполнил более 60 огневых задач, эффективно наводил огонь орудия. В итоге были уничтожены батареи РСЗО «Град», огневые позиции и миномёты противника», — рассказали собеседники RT.Несмотря на постоянное нахождение на передовой, за два с половиной года участия в СВО Антон ранее не получал ни одного ранения. Гибель бойца произошла в деревне Русская Конопелька Суджанского района в результате атаки дрона, рассказала мама Баженова.
Организация «Вечная память героям» сообщила, что указом президента России Баженов был посмертно награждён орденом Мужества. Он также был отмечен медалями Жукова и «За боевые отличия».
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Мария Моисеева