ПВО России перехватила 174 украинских беспилотника и три ракеты над Черным морем
В ночь с 5 на 6 июня, с 20:00 до 04:20 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом информирует МО РФ.
Атаки беспилотников были зафиксированы над несколькими регионами, включая Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую и Тамбовскую области, а также Московский регион и Республику Крым.
Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены три управляемые ракеты «Нептун-МД», запущенные с украинской территории. Оперативные действия ПВО позволили предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность воздушного пространства в указанных регионах.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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