ПВО России перехватила 174 украинских беспилотника и три ракеты над Черным морем

06 июня 2025, 08:23

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 5 на 6 июня, с 20:00 до 04:20 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом информирует МО РФ.