Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Энгельсе
Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в ЖК «Облака Сити» Энгельсе. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Украинский беспилотник влетел в ЖК "Облака Сити" в Энгельсе. Жильцы сообщают о возгорании в одной из квартир» — говорится в сообщении.
Как оказалось, дрон ударил по врехним этажам. Помимо возгорания в квартире зафиксированы выбитые стекла в окнах по соседству. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.