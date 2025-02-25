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В Курской области украинские войска не щадят мирное население

Доброволец: ВСУ не щадят мирное население в Курской области
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

По словам командира пятой роты второго батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода, в приграничных районах Курской области украинские солдаты не щадят мирное население. Этим военный поделился с ТАСС.
«Враг ведет себя беспощадно, не щадя гражданских людей, мирных жителей. ВСУ бьют по ним артиллерией, дронами-камикадзе, несмотря ни на что. Враг не разменивается, куда ему наносить удар», — делится с агентством Борода.

В подтверждение своим словам доброволец рассказал историю из Глушковского района. Там украинский дрон попытался атаковать мирных граждан, стоящих на улице. Российский солдат увидел это и уничтожил беспилотник, благодаря чему спас не менне шести жизней.

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США не хотят предоставлять Украине гарантии безопасности в мирном договоре
CNN: США противятся включению гарантий безопасности в сделке с Украиной
25 февраля 2025, 05:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не хотят включать гарантии безопасности для Украины в договор о полезных ископаемых. Об этом сообщает CNN.
«Американская сторона очень противится включению гарантий безопасности», — передает телеканал.

Согласно словам источника, Киев предоставил американской стороне окончательный вариант договора о полезных ископаемых. Согласно ему, Украина будет оплачивать возникший долг перед США за предоставление помощи в конфликте с РФ за счет своих ресурсов. К тому же в сделку входит и соглашение о создании фонда реконструкции страны.

Киев надеется, что вопрос о гарантиях безопасности поднимется на будущей встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Украинский источник отметил, что их страна сделала все для создания приемлемого соглашения и теперь ждет ответа американской стороны. При этом последние не хотят включать в сделку о полезных ископаемых договор о предоставлении безопасности.

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Пленный боец ВСУ рассказал, как командир избивал подчиненных гирей
Пленный боец ВСУ: командир избивал своих подчиненных гирей
25 февраля 2025, 04:08

Фото: iStock/NataliaAlkema

По словам пленного солдата ВСУ из Хмельницкой области Александра Доминика, командир его подразделения избивал своих подчиненных гирей. Об этом сообщают ТАСС.
«Командир издевался, бил гирей, разбивал голову, ребра», — поделился украинский боец.

К тому же Доминик рассказал о своей мобилизации в ряды ВСУ. Сотрудники ТЦК вломились в его дом вместе с участковым и насильно вывезли в военкомат. После пройденной медкомиссии в один день его отправили обучаться работе сваркой. На полигон Доминика отказались направлять из-за деформированной руки.

Далее солдат отправился в Донецк, где на протяжении двух месяцев ремонтировал технику. Из-за истязательств, которые описаны выше, Доминик сбежал из части вместе с еще тремя военнослужащими.

Спустя девять месяцев его вновь насильно мобилизовали и отправили в Курскую область. Там же он и был взят в плен солдатами российской армии.

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В Британии не исключили возвращение РФ в состав «Большой семерки»
25 февраля 2025, 03:08

Фото: iStock/nevenmn

Замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис заявил, что его страна не исключает возможности возвращения России в состав «Большой семерки» (G7). Об этом он рассказал в своем интервью для британской радиостанции Times Radio
«Это тема, которая будет обсуждаться с международными союзниками», — пояснил Джарвис.

Замглавы МВД отметил, что данный вопрос без сомнения будет поднят после урегулирования украинского конфликта. Эту тему также обсудят президент США Дональд Трамп и британский премьер Кир Стармер во время своей встречи 27 февраля. По информации газеты The Times, там Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет настаивать на участии Украины в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Россия была исключена из G8 в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. На сегодняшний день в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Макрон поддержал надежды Трампа по урегулированию конфликта на Украине в следующие несколько недель
Макрон надеется на урегулирование украинского конфликта в ближайшие недели
25 февраля 2025, 02:49

Фото: iStock/IherPhoto

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал надежды американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта в следующие несколько недель. Об этом Макрон заявил в беседе с Fox News.
«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — сказал Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о «хороших причинах» для возобновления диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Французский лидер поддержал наличие диалога между государствами, в особенности при наличии у них разногласий.

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Небензя: резолюция США по Украине отправная точка для урегулирования конфликта
25 февраля 2025, 02:39

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

По словам Василия Небензя, принятая Совбезом ООН американская резолюция по украинскому кризису является отправной точкой в урегулировании конфликта. Об этом постоянный представитель РФ при ООН заявил в ходе выступления после голосования по резолюции.
«Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса», — заявил Небензя.

Представитель РФ назвал данную резолюцию не идеальной, но первой попыткой совета идти конструктивным путем, ориентированным на мир. Сам конфликт Небензя назвал историей с очень сложным генезисом, который нельзя сводить к противостоянию России и Украины. При этом попытки урегулировать конфликт не будут удачными если не восстановить конструктивный диалог между мировыми лидерами. Помимо этого Небензя призвал не дать сорвать попытки РФ и США прекратить украинский кризис.

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