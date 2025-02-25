В Курской области украинские войска не щадят мирное население

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По словам командира пятой роты второго батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода, в приграничных районах Курской области украинские солдаты не щадят мирное население. Этим военный поделился с ТАСС.
«Враг ведет себя беспощадно, не щадя гражданских людей, мирных жителей. ВСУ бьют по ним артиллерией, дронами-камикадзе, несмотря ни на что. Враг не разменивается, куда ему наносить удар», — делится с агентством Борода.
В подтверждение своим словам доброволец рассказал историю из Глушковского района. Там украинский дрон попытался атаковать мирных граждан, стоящих на улице. Российский солдат увидел это и уничтожил беспилотник, благодаря чему спас не менне шести жизней.
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Иван Мусатов